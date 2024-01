Uwaga kierowcy! Seria kolizji na S3 w Zielonej Górze. Kilkanaście uszkodzonych aut (b)

W poniedziałek rano, 29 stycznia doszło do kilku kolizji na drodze ekspresowej S3 na wysokości MOP Racula, w których udział brało kilkanaście pojazdów. Mamy także informacje o wypadku w Zielonej Górze. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków.