Uwaga pasażerowie! Lubuskie już bez problemów na kolei? Polregio przedstawia plan naprawczy

Ostatnie tygodnie to jeden z gorszych czasów w historii lubuskiej kolei. Psujący się tabor spowodował, że wiele pociągów nie tylko się spóźniało, ale nawet nie wyjeżdżało na tory, a pasażerowie, jak twierdzą, pozostawiani byli sami sobie nawet bez komunikacji zastępczej.

W środę 28 czerwca Polregio, który przewozi pasażerów w Lubuskiem (organizatorem przewozów jest zarząd województwa), przedstawiło mediom plan naprawczy „na poprawienie jakości w perspektywie długo i krótkoterminowej”. Na czy ma on polegać?

Szynobusy wrócą w lipcu

„Już od 1 lipca do Lubuskiego powrócą trzy autobusy szynowe po przeglądach, a do końca tego miesiąca do eksploatacji zostanie przywróconych w sumie dziesięć jednostek. Ponadto, spółka wydzierżawi z rynku pięć dodatkowych pojazdów spalinowych. Jeden nowoczesny dwuczłonowy spalinowy zespół trakcyjny trafi na trasę Kostrzyn – Krzyż w połowie sierpnia. Poza tym, na trasy lubuskiego wyjadą trzy dodatkowe autobusy szynowe oraz jeden skład wagonowy" - czytamy w komunikacie przewoźnika.