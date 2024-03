Gorzów. Zmiany na Kosynierów Gdyńskich. Przebudowa wkracza w kolejny etap

Skrzyżowanie ulic: Kosynierów Gdyńskich, Roosevelta, Żwirowej i Słowiańskiej to jedno z bardziej newralgicznych miejsce w mieście. Od wiosny zeszłego roku trwa jego przebudowa. Teraz wkracza ona w kolejny etap.

Przystanek autobusowy w kierunku cmentarza zostanie przesunięty w stronę ul. Błotnej. Będzie on na wysokości nowej zatoki autobusowej po drugiej stronie dolnego odcinka ul. Żwirowej. Ta nowa zatoka jest natomiast tuż przed wjazdem na były plac cyrkowy w parku Słowiańskim. Już za kilka miesięcy znacznie ułatwi ona korzystanie komunikacji miejskiej tym, którzy np. chcieli wysiąść w rejonie parku Słowiańskiego. Przystanku w tej części miasta brakowało od dziesięcioleci.

Kto wjedzie w ulicę Żwirową?

Przejdźmy jednak do zmian w organizacji ruchu. Jak w związku z przebudową drugiej „ćwiartki” skrzyżowania ma ona wyglądać?

Samochody w dalszym ciągu będą mogły wjechać w ul. Żwirową. Teraz jednak udostępniona im będzie dopiero co wyremontowana część skrzyżowania. W ul. Żwirową wjeżdżać się będzie niejako pod prąd.

W Żwirową – tak jak dotychczas – będą mogli wjechać kierowcy jadący od ul. Kazimierza Wielkiego ulicą Roosevelta. Co ważne, w Żwirową będą mogli też wjechać kierowcy dojeżdżający do skrzyżowania ulicą Słowiańską.

- Manewr będzie można zrealizować, ustępując pierwszeństwa pojazdom jadącym z naprzeciwka, czyli od ul. Roosevelta – informuje Ewa Iwańska z GIM.

To rozwiązanie nie oznacza jednak powrotu autobusowej linii 105 na swoją starą trasę. Autobusy tej linii wciąż jeżdżą objazdem m.in. przez ul. Mieszka I.