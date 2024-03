Vendo Park w Kostrzynie nad Odrą. Na os. Leśnym powstaje nowe centrum handlowe. Niektórzy czekali na nie latami!

Vendo Park - tak będzie się nazywało nowe centrum handlowe, którego budowa ruszyła już na os. Leśnym. To sieć parków handlowych, które znajdują się m. in. w Myśliborzu, Gorzowie Wlkp., Chodzieży, Koszalinie czy Lubinie. Łącznie na terenie Polski działa obecnie około 40 centrów handlowych tej sieci.

Ludzie czekali na taki sklep od lat

O budowie centrum handlowego na os. Leśnym mówi się już od kilku lat. Miasto już dawno sprzedało działkę, na której właśnie ruszyły pace. Inwestycja ma mieć eksprosowe tempo. Jej zakończenie zaplanowano jeszcze na 2024 rok. Zdecydowana większość mieszkańców os. Leśnego jest zadowolona z budowy nowych sklepów. - Czekaliśmy na to od lat. Mamy tu niewielki, osiedlowy sklepik. Dobry, żeby kupić coś, czego akurat brakuje w domu. Ale na większe zakupy trzeba jeździć do miasta. Tu mieszkają starsze osoby, niektórzy jeżdżą na zakupy taksówkami, innych wożą członkowie rodzin. Miasto zakorkowane, w sklepach tłumy. Teraz będzie łatwiej, wygodniej i szybciej - mówi pani Helena, mieszkanka os. Leśnego. - Mieszkam tu od niedawna, wynajmuję mieszkanie. Takiego sklepu na pewno brakuje. O tym, że powstanie, dowiedziałem się od pana. Super! - mówi reporterowi GL Marcin, młody pracownik jednej z podberlińskich firm.

Będzie tu 11 sklepów. Znamy ich nazwy

W Kostrzyńskim Vendo Parku ma być łącznie 11 sklepów różnych marek. Na pewno będzie tu duży market spożywczy. Z dokumentacji technicznej wynika, że powstanie tu też m. in. Pepco, Action. Tedi, Kik, Martes Sport, Dealz i Sinsay. Przy budynku powstanie przestronny parking. Są jednak też tacy, których budowa nowego sklepu nie cieszy. - Już teraz przez ul. Sportową przetacza się ogromny ruch. Powstaje skrzyżowanie, które będzie kierować tiry do strefy ekonomicznej, powstanie duże centrum handlowe, ruch będzie jeszcze większy. Byliśmy spokojnym osiedlem na uboczu, ale to się niestety zmienia - słyszymy od mieszkańca os. Leśnego. Faktycznie, przy ul. Sportowej trwa budowa nowego skrzyżowania. Połączy ono drogę krajową nr 31 (to jej częścią jest ul. Sportowa) z ul. Pralników, prowadzącą do zakładów pracy na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.