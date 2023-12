W 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach lekarze przeprowadzili pierwszy zabieg, który ma uchronić pacjenta przed kolejnym udarem

Zgodnie z zaleceniami

Chroni przed kolejnym udarem

- Zabieg był koniecznością, wykonaliśmy go w ramach prewencji przed kolejnym udarem u młodego człowieka - mówi Przemysław Nowicki, kierownik pracowni hemodynamiki w 105.KSzW. - Przetrwały przewód miał każdy z nas, ale on się zamyka po urodzeniu. Jeśli u pacjenta po udarze ten przetrwały przewód występuje, wtedy możemy podejrzewać, że doszło do migracji skrzepliny z układu żylnego do układu tętniczego i dalej do mózgu. U takich pacjentów ważne jest zamknięcie przewodu, co chroni ich przed kolejnym udarem.