W Gorzowie i okolicy będą nowe PSZOK-i. Gdzie i kiedy zawieziesz do nich śmieci?

Od czwartku 1 lutego w Gorzowie i w Deszcznie będą działać dwa PSZOK-i, czyli punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W Łupowie i Różankach PSZOK-i zaczną funkcjonować w sobotę.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych to takie miejsce, do którego można przywieźć różnego rodzaju śmieci – często takie, które ciężko jest wyrzucić do pojemników przy bloku czy domku. To na przykład odpady budowlane czy rozbiórkowe, zużyte opony, meble czy inne tzw. gabaryty. By wyrzucić stary fotel czy wersalkę, nie trzeba czekać na ich odbiór spod miejsca zamieszkania. Można zawieźć je do PSZOK-u. Podobnie zresztą, jak różne inne frakcje odpadów. Oddać można je za darmo. Wystarczy udokumentować, że mieszka się na terenie Gorzowa czy sąsiednich gmin.

Od 1 lutego nowe PSZOK-i

W Gorzowie do tej pory był jeden PSZOK – przy wysypisku śmieci w Chróściku. I w to miejsce śmieci można przywieźć jeszcze tylko do środy 31 stycznia. Od czwartku 1 lutego następują jednak zmiany. PSZOK-ów w Gorzowie i okolicach będzie więcej.

W mieście będą dwa punkty selektywnego zbierania odpadów. Jeden z nich mieści się przy ul. Fieldorfa-Nila 16, a drugi przy ul. Małyszyńskiej 47. We wtorek 30 stycznia byliśmy w tym pierwszym punkcie. Jest on już przygotowany na przyjazd pierwszych mieszkańców. Znajduje się on około 150 metrów od pętli autobusowej przy ul. Bora-Komorowskiego i około 500 metrów od ronda Gdyńskiego. Bez względu czy będziemy dojeżdżać tam od strony Manhattanu, czy od strony ul. Walczaka, trzeba skręcić w lewo w ul. Fieldorfa-Nila i następnie jechać prosto, a droga już sama nas doprowadzi do celu.

W nowym PSZOK-u są różnej wielkości kontenery. Jest też magazyn na przedmioty do ponownego użycia. Będzie więc można przywieźć tu, przykładowo, zepsuty rower, który później zostanie naprawiony przez obsługę, a następnie sprzedany za symboliczną kwotę.

PSZOK w każdej gminie

Jakim zainteresowaniem cieszą się PSZOK-i?

- Do PSZOK-u w Chróściku przyjeżdżało od trzystu do sześciuset osób miesięcznie – mówi nam Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca Związku Celowego Gmin MG-6.

W nowych PSZOK-ach może być podobnie. Bliskość punktu, do którego można zawieść odpady, pewnie będzie zachęcała do korzystania. A PSZOK-i będą w każdej gminie wchodzącej w skład MG-6. W czwartek 1 lutego oprócz punktów w Gorzowie zostanie też uruchomiony PSZOK w Deszcznie (ul. Niebieska 1c). Z kolei od najbliższej soboty 3 lutego punkty będą też w gminie Bogdaniec (Łupowo, ul. Słowackiego 46a) oraz w gminie Kłodawa (Różanki, ul. Myśliwska 16b). Jeden z PSZOK-ów w Gorzowie mieści się przy ul. Fieldorfa-Nila 16. - Na pełne funkcjonowanie PSZOK-ów w gminie Santok (miejscowość Gralewo) i gminie Lubiszyn przyjdzie nam chwilę poczekać, ze względu na problemy kadrowe i techniczne, z którymi staramy się jak najszybciej uporać. Dlatego mieszkańców tych gmin prosimy o cierpliwość wskazując, że mają możliwość dostarczenia swoich odpadów do najbliżej położonych PSZOK-ów (np. Gorzów i Różanki) – informuje MG-6. Związek przypomina jednocześnie o cyklicznych zbiórkach mobilnych gabarytów, które nadal będą funkcjonowały.

PSZOK-i w Gorzowie będą funkcjonowały przez pięć dni w tygodniu. Przy Fildorfa-Nila w poniedziałek i wtorek oraz od czwartku do soboty, z kolei przy Małyszyńskiej od wtorku do soboty. W każdy dzień będzie to od 10.00 do 18.00. W gminach koło Gorzowa punkty będą działać trzy razy w tygodniu. Co ważne, każdy z pięciu (a docelowo siedmiu) PSZOK-ów będzie czynny w sobotę, kiedy zwykle mamy najwięcej czasu i ochoty na sprzątanie. Jeden z PSZOK-ów w Gorzowie mieści się przy ul. Fieldorfa-Nila 16. Czytaj również:Nie pamiętasz, kiedy odbiór śmieci? Przypomni nowa aplikacja!

