W Gorzowie znów będzie stacjonować wojsko! Ma to być część 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej

- Wojsko wróci do Gorzowa. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej dał nam zielone światło – poinformował w czwartek 21 marca prezydent Gorzowa.

- Mamy do przekazania strategiczną, ale przede wszystkim bardzo dobrą wiadomość. Gorzów wróci na wojskową mapę Polski – poinformował Jacek Wójcicki po spotkaniu z wicepremierem.

Przed laty w Gorzowie była 4 Nadwarciańska Brygada Saperów, która do 1999 stacjonowała przy ul. Chopina oraz 4 Gorzowska Brygada Zmechanizowana, która do końca 1998 była przy ul. Myśliborskiej. Dziś ich dawne budynki są już jednak zagospodarowane m.in. przez uczelnię, sądy czy magistrat. Teraz trzeba byłoby więc postawić nowe budynki w innym miejscu.

Jak ustaliliśmy, w Gorzowie mógłby się mieścić garnizon 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Dowództwo ma on w Międzyrzeczu, garnizony są też w Wędrzynie i Krośnie Odrzańskim. Jak mówił nam prezydent Wójcicki, nowa jednostka w Gorzowie miałaby raczej związek ze zwiększeniem liczebności polskiego wojska. W ostatni wtorek w Gorzowie był wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. W rozmowie z nami mówił on, że w najbliższych kilku latach w związku z sytuacją geopolityczną Polska chce zwiększyć liczebność wojska do 300 tys. żołnierzy (dziś jest ich poniżej 200 tys.). Na razie jest jednak jeszcze za wcześnie, by mówić o liczbie żołnierzy, która miałaby służyć w Gorzowie.

Oprócz żołnierzy 17 WBZ, która byłaby liczebniejsza niż teraz, w Gorzowie byłaby też jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej. Obie jednostki stacjonowałyby w jednym miejscu. Gdzie dokładnie? - Mamy trzy propozycje lokalizacji na niezabudowanym terenie – mówił nam po spotkaniu z wicepremierem prezydent Wójcicki. Miasto na razie nie zdradza lokalizacji. Nieoficjalnie ustaliliśmy jednak, że jedną z nich jest teren w okolicach ul. Mironickiej. Nie jest też jednak wykluczone, że jednostka miałaby się mieścić na Zawarciu.

Tereny przy Mironickiej wydają się być jednak miejscem pierwszego wyboru. Jak mówił nam bowiem prezydent Wójcicki, po stronie miasta leżeć będzie przekazanie terenu oraz jego uzbrojenie. A uzbrojenie terenu przy Mironickiej miasto dostało z poprzedniego rządu 250 mln zł. Za budowę jednostki miałoby odpowiadać Ministerstwo Obrony Narodowej.

Rozmowy na temat powstania jednostki wojskowej w Gorzowie miasto toczyło od około roku.

- Rozpoczęły się one od spotkania z dowództwem jednostki w Międzyrzeczu – mówił nam w czwartek Jacek Wójcicki. Z ministerstwem miasto zaczęło rozmawiać w ostatnich miesiącach – już po uformowaniu się nowego rządu. Jak mówił nam też prezydent Wójcicki, chęć do powołania do życia jednostki w Gorzowie była obopólna – chciało tego i miasto, i rząd.

- Przyczyn jest wiele. Pierwsza to poprawa bezpieczeństwa. Kolejna przyczyna jest pragmatyczna, bo wojsko jest dobrym pracodawcą. To też możliwość rozwoju. Nie bez znaczenia jest też także to, że Gorzów stawia na klasy mundurowe – mówił nam prezydent Wójcicki w drodze z Warszawy. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest pięć klas mundurowych, w tym dwie wojskowe. Jedna klasa wojskowa powstała też w II Liceum Ogólnokształcącym.

Kiedy pierwszy żołnierz zacząłby służbę w nowej jednostce wojskowej? To kwestia najbliższych lat. Do wskazania lokalizacji przez MON prawdopodobnie dojdzie jeszcze w tym roku.

