W gorzowskiej akademii wybudują szpital dla studentów. Powstaje już pierwszy budynek

To ma być taki mały szpital, który pozwali przygotować naszych studentów do pracy w warunkach rzeczywistych i dający nieograniczone możliwości ćwiczeń, a jednocześnie gwarantujący pełne bezpieczeństwo. Znajdzie się tam cały niezbędny sprzęt podobny do tego, który można znaleźć w prawdziwych oddziałach szpitalnych. Do tego fantomy potrafiące doskonale naśladować różne objawy i zachowania ludzi, a podłączona do nich nowoczesna aparatura diagnostyczna obrazuje taki sam stan, jak u żywego człowieka. Wszystko po to, aby jak najwierniej odzwierciedlić pracę przy pacjentach - dodaje rektor gorzowskiej uczelni.