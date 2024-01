W Lemierzycach mają nowy wóz OSP. Druhowie czekali na niego lata! Jakub Pikulik

Do tej pory mieli jelcza z lat 80., który co chwila ulegał awariom. Doszło do tego, że nie zawsze można było nim wyjeżdżać na akcje. Teraz OSP Lemierzyce dostało nowiutkie volvo za ponad 1,1 mln zł. – Spełniło się nasze marzenie – mówią strażacy.