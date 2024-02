W lubuskich derbach Olimpia Sulęcin rozbiła Astrę Nowa Sól

Olimpia Sulęcin - Astra Nowa Sól 3:0

Jak się okazało, z większą determinacją do meczu przystąpili gospodarze, którzy nieoczekiwanie dość gładko zatrzymali rozpędzonych ostatnio nowosolan. Astra walczy o grę w fazie play off, a przed derbami w Sulęcinie wygrała cztery spotkania z rzędu. Tym razem musiała jednak uznać wyższość rywali, którzy zbierają cenne punkty, by jak najbardziej oddalić się od strefy spadkowej.