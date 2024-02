Siatkarze Olimpii Sulęcin wygrali w Głogowie mecz o życie. I to do zera!

KGHM CHROBRY GŁOGÓW – OLIMPIA SULĘCIN 0:3 (23:25, 22:25, 17:25)

Wiedzieli, że grają o podwójną stawkę

Pierwszego seta lepiej rozpoczęli gospodarze. Ostro serwując i nie zatrzymując rąk nad siatką wypracowali sobie kilkupunktową przewagę – 5:1, 8:4, 14:10 oraz 16:12. Olimpia zdołała wyrównać dopiero na 18:18, a od stanu 19:18 dla miejscowych – głównie dzięki świetnym zagrywkom Tytusa Nowika - zdobyła trzy „oczka” z rzędu i objęła prowadzenie 21:19. Już go nie wypuściła z rąk, zwyciężając do 23. Kropkę nad „i” postawił za drugim setbolem Jakub Buczek (uznany potem przez komisarza MVP zawodów), obijając w ataku ręce usiłującego go zablokować Bartłomieja Skorka .

Olimpia już się nie zatrzymała

W trzecim secie nikt z obserwatorów nie miał już wątpliwości, kto zgarnie pełną pulę. Napięcie i stres, związane z rangą spotkania wytrzymali tylko goście. Od remisu 5:5 sulęcinianie odjechali na 10:5, 14:7 i 17:11, będąc lepszymi we wszystkich elementach siatkarskiej sztuki. Dominowali przede wszystkim w ataku (aż 61 procent skuteczności – wobec zaledwie 46 procent gospodarzy), a pierwszoplanowe role grali Nowik (19 punktów) i Buczek (15 „oczek”). Podopieczni trenera Konrada Copa z uśmiechem na ustach wygrali tę partię do 17. Z ostatniej punktowej akcji cieszył się Buczek, który po godzinie i 24 minutach gry obił blok Kornela Kowalewskiego .

Szczera wypowiedź szkoleniowca

– Jechaliśmy do Głogowa po zwycięstwo, ale nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie nam tak łatwo i w dodatku do zera – przyznał po ostatniej piłce drugi szkoleniowiec sulęcinian Damian Sławiak. – Wiedzieliśmy, że Chrobry ma kłopoty z kończeniem na swoją korzyść setów i to się potwierdziło w czwartek. Były takie okresy gry, że do zdobycia punktów wystarczyło nam dostarczyć piłkę na stronę rywali. Nie musieliśmy ich nokautować.