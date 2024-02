Siatkarze Olimpii Sulęcin mogli zdobyć w Siedlcach komplet punktów. Wywalczyli tylko jeden

PSG KPS SIEDLCE – OLIMPIA SULĘCIN 3:2 (25:17, 18:25, 25:22, 20:25, 15:10)

Szybko wyrównali straty

W bezpośrednich starciach drużyn, walczących o pozostanie na zapleczu Plus Ligi każdy punkt jest na wagę złota. Wiedzieli o tym siedlczanie i sulęcinianie, dlatego stoczyli niezwykle zacięty, trwający aż dwie godziny i 14 minut pojedynek.

Wahadło dobrego nastroju było w Siedlcach bardzo rozbujane – raz przechylało się na stronę gospodarzy, raz gości. W pierwszym secie miejscowi „napadli” na „Olimpijczyków” i zbili ich do 17. Przyjezdni nie radzili sobie z odbiorem zagrywek gospodarzy, zupełnie zawodzili nad siatką.

Od początku drugiej partii w ekipie trener Konrada Copa na boisku pojawił się Fabian Leitermeier , który zastąpił nie mającego swojego dnia Jakuba Buczka . Mimo tej roszady, początkowo zapowiadało się na „powtórkę z rozrywki” – rozpędzeni siedlczanie wygrywali 4:1, 12:8 i 15:13. Od tego ostatniego stanu zaczął się jednak koncert Letermeiera. Skrzydłowy Olimpii tak pociągnął zagrywką, że na świetlnej tablicy pojawił się rezultat 17:15 dla jego drużyny. Sulęcinianie już tego nie zmarnowali. Grali spokojnie i skutecznie, a ich zwycięstwo do 18 przypieczętował asowym serwisem Michał Gawrzydek .

Zmarnowali wielką szansę

Po trzeciej odsłonie ekipa z Lubuskiego powinna była wygrywać 2:1. Prezentując solidniejszą od gospodarzy siatkówkę cały czas utrzymywała inicjatywę, a w końcówce prowadziła 21:19 i 22:21. Wtedy stało się nieszczęście – w polu zagrywki PSG KPS pojawił się Michał Kozłowski i pociągnął do końca. Czyli do wygranej swego zespołu do 22.