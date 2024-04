W Lubuskiem jest najtańsza duża pizza w Polsce, najdroższy schabowy, a Gorzów ma najszybszych kurierów

Pojawiają się nowe lokale

Zmiany, które zaczęły się na początku 2020 roku, wyraźnie uszczupliły wartość całego rynku gastronomicznego, bo niemal do zera wstrzymały pojawianie się nowych lokali, nie wspominając o tych, które z powodu długiego lockdownu zmuszone były zniknąć z polskich miast. Jak przedstawiają twórcy raportu, 2023 rok przyniósł wyraźną poprawę sytuacji.

Co lubimy jeść?

Analitycy prześledzili ceny najpopularniejszych dań w Polsce z 2022 roku i porównali je z cenami z 2021 roku. W zestawieniu wzięły udział duża pizza, hamburger, tradycyjna zupa i kotlet schabowy. Powstała dzięki badaniom mapa pokazuje średnią wartość tych posiłków w każdym z 16 województw. Co wiadomo o Lubuskim?

Najdroższy schabowy w Polsce

Średnia cena hamburgera bez dodatków w Polsce to 28,40 zł, przed rokiem 23 zł. W Lubuskiem jednak ten amerykański przysmak kosztuje więcej, bo ponad 29 zł . Drożej, choć niewiele, jest jednak w Pomorskiem, gdzie musimy zapłacić najwięcej — ponad 31 zł, najtaniej za to w Kujawsko — Pomorskiem tam 20,80 zł.

Najtańszy klasyczny obiad zjemy w Lubelskiem, gdzie za talerz zupy zapłacimy ok. 10 zł i 17,60 zł za schabowego. Najwięcej za zupę zapłacimy w województwach mazowieckim i łódzkim, bo 18,50. W województwie lubuskim tradycyjna zupa kosztuje średnio 16 zł, co lokuje je niemal w środku klasyfikacji. Niestety, jeśli chodzi o kotleta schabowego to razem z województwami kujawsko-pomorskim i wielkopolskim wypadamy najdrożej — ponad 32 zł.