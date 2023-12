W Lubuskiem znalazła spokój i możliwość realizowania pasji. Teraz pani Olena prowadzi własną pracownię

Zobaczcie teledysk Oleny Kushnir z ukraińskiego programu X-Factor na portalu You Tube

Olena Kushnir jest mamą trójki dzieci: 11-letniej Bohdany, 8-letniego Lubomira i 6-letniego Światosława. Jej mąż jest prawnikiem. Cała rodzina jest bardzo utalentowana. Pani Olena śpiewa, maluje, tworzy biżuterię, zaś jej córka uczęszcza do żagańskiego Hogwartu, czyli szkoły muzycznej.

Dobre życie w Kijowie

Zbiegali z 23 piętra

W Kijowie zaczęły się alarmy. Wyłączyli prąd. Rodzina Kushnir mieszkała w wieżowcu na 23 piętrze. - Mój mąż utknął w windzie - wspomina pani Olena. - Na szczęście udało mu się jakoś wydostać. Ja ubrałam i spakowałam dzieci, a potem zbiegaliśmy 23 piętra w dół.

Jak to się stało, że trafili do Żagania? Tutaj od pięciu lat mieszkała krewna. Przyjechali i zatrzymali się w malutkim mieszkaniu przy ul. Szprotawskiej. - Było bardzo ciasno, ale cieszyłam się z bliskości pięknego parku - wspomina kobieta. - Dzięki niemu szybko doszliśmy do siebie.