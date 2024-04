Nie wiecie, skąd w nazwie Iskra? Od motocyklowego zapłonu, bo zaczynali jako klub motorowy!

Żyje jeszcze pierwszy prezes Iskry Józef Pszczoliński. Mieszka w USA, ale wciąż interesuje się sportowym życiem w Janczewie. To właśnie on wymyślił nazwę stowarzyszenia od iskry motocyklowego zapłonu, bo pionierami klubu byli motocykliści. Szybko dołączyli do nich futboliści, a w latach 80. minionego wieku także tenisiści stołowi.