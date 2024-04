Edyta Gajda już dzień po wyborach spotkała się z mieszkańcami Żar. Przy ławce Telemanna czekał na nią tłum

- To, co dziś mogę zadeklarować to, że będę bardzo ciężko pracować na rzecz Żar i mieszkańców. - To miasto nie należy do burmistrza i nie należy do urzędników w ratuszu, miasto należy do mieszkańców. Przychodźcie do mnie, do moich współpracowników ze swoimi problemami, my zawsze was wysłuchamy i będziemy się starali je rozwiązywać - zapewniła nowa burmistrz, która podziękowała za głosy mieszkańcom oraz swojej ekipie z komitetu Wspólne Żary.

