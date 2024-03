W Małomicach 40 dębów poszło pod topór - skarży się Czytelnik

Chodziło o bezpieczeństwo mieszkańców Małomic

Wincenty Chłostowski, sekretarz Małomic odpowiada, że koszt modernizacji 700-metrowego odcinka drogi to ok. 1 mln zł. Aby poszerzyć jezdnię, wycinka ok. 40 dębów czerwonych była konieczna z kilku powodów. Jednym z nich było rozsadzanie jezdni przez korzenie drzew. Kolejnym powodem były ewentualne trudności z odkupieniem gruntów po drugiej stronie trasy, od prywatnych właścicieli. - Poszerzenie jezdni było również konieczne ze względów bezpieczeństwa - tłumaczy sekretarz. - Chodzi o to, aby samochody wyjeżdżające z pobliskiego zakładu omijały miasto, a nie jechały przez centrum.