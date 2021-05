W Nowej Soli będzie można objadać się do woli. Zbliża się Smaczny Weekend. Przy al. Wolności zaparkują ulubione przez mieszkańców pojazdy

Ogromne korki na granicy z Niemcami. Dojazd do Świecka utrudniony. Armagedon drogowy trwa od poniedziałku

Armagedon na drogach dojazdowych do granicy z Niemcami zaczął się już w poniedziałek, 24 maja, w godzinach popołudniowych. To już kolejna doba, kiedy autostrada A2 i drogi prowadzące do przejścia granicznego w Świecku się korkują.