W Nowej Soli powstały dzieła artystów graffiti. Efekty działań w ramach akcji Fight or die mogą oglądać też pasażerowie pociągów

Na tyłach garaży wzdłuż torów kolejowych w Nowej Soli powstała niesamowita galeria graffiti. To efekt czwartej edycji akcji Fight or Die, którą zapoczątkował Łukasz Karaś. Do wspólnego malowania graffiti zaproszeni zostali artyści z Polski, Niemiec, Ukrainy i Turcji.

Graffiti na ścianach. Nie było sprzeciwów

Aby można było pokazać swoje umiejętności, teren i ściany trzeba było odpowiednio przygotować. - Poinformowaliśmy właścicieli garaży, wywieszając im karteczki, jeśli im nie pasuje, to żeby dali znać. Nie było takich głosów - mówi Łukasz Hendel. - Chciałbym, aby mieszkańcy dbali o to miejsce. Myśmy je wysprzątali i wykosili. Przemalowaliśmy im garaże, odświeżyliśmy tereny. Nasz apel do mieszkańców, aby nie śmiecili. Niech się cieszą z tego miejsca.

Do graffiti wykorzystano najlepszej jakości farby topowych firm. - Dłużej przetrwają niż te, którymi maluje się elewacje. Będą się trzymać - zapewnia organizator.