W Nowej Soli zagrają kobiety, by pomóc samotnym matkom z Zielonej Góry. Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Kobiet to wyjątkowe widowisko

Klub Mam, Rzeczpospolita Babska i Arka Nowa Sól organizują charytatywny turniej piłkarski. Zagrają w nim: Rzeczpospolita Babska, Klub Mam, Nowosolska Grupowa Biegowa, kobieca Odra Bytom Odrzański, Babki z Klasą, Amazonki Team, Nowosolska Paczka i Mateczki z Areczki. Będzie kiermasz ciast, hot dogi i niespodzianki. Cel wydarzenia to zbiórka pieniędzy na Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze.

- Zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania i spędzenia miło sobotniego popołudnia. Cel zbiórki jest już wiadomy, a wesprzeć możemy w postaci zjedzenia hot doga, pizzy, słodkości, wrzucając do puszki pieniążki - zachęca do udziału Agnieszka Czyżak, wiceprezes Klubu Mam.