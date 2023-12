W Słubicach działa już lodowisko. Przyciąga nie tylko mieszkańców, ale też gości z Niemiec

- Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji od 11 lat prowadzi lodowisko. Jesteśmy otwarci codziennie od 11.00 do 20.30. Na terenie lodowiska znajduje się automat z ciepłymi napojami i przekąskami - mówi Anna Szmyt, kierownik lodowiska Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Koszt 90 minut jazdy, czyli jednej tercji, to 24 zł. Pomiędzy tercjami są półgodzinne przerwy techniczne. Środowe wieczory będą zarezerwowane dla hokeistów. Co ważne, na terenie lodowiska jest też wypożyczalnia łyżew. Lodowisko funkcjonuje do końca lutego.