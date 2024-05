W Szprotawie wyremontują ulicę Żagańską! Będą chodniki i ścieżka rowerowa!

Liczący ok. 900 metrów odcinek ul. Żagańskiej (od części za wiaduktem) będzie kosztował ok. 4,5 mln złotych, z czego połowę stanowi dofinansowanie.

Wykonawca wyłoniony w przetargu to Bud-Dróg z Kożuchowa, który obecnie pracuje nad rondem koło poczty w Szprotawie. - Ulica zostanie wyremontowana w podobnym standardzie, jak inne, przebudowywane ulice w tej części miasta - wyjaśnia burmistrz Mirosław Gąsik. - Będą chodniki, ścieżki rowerowe i inne, nowoczesne udogodnienia. Przedsięwzięcie odbywa się w trybie "zaprojektuj - wybuduj" i liczymy, że po zakończeniu remontu ul. Niepodległości (który znaczenie się lada dzień), ruszą prace na Żagańskiej. To zamknie ten fragment przebudowy.

Umowę ze strony wykonawcy podpisał Marcin Kwapiszewski z Bud-Dróg. - Szprotawa nie jest łatwym miejscem prowadzenia prac - zaznaczył. - Na przykład na budowie ronda mamy problemy z odkryciami archeologicznymi, co powoduje opóźnienia prac.

Szprotawa jest bardzo starym miastem, dosłownie "naszpikowanym" różnymi artefaktami. Pod ziemią znajdowano już elementy historycznych zabudowań, a nawet skarb w postaci dawnych monet.

Umowa została podpisana na drogowej wysepce, na rogu ul. Żagańskiej i Podgórnej.