Szprotawskie osiedle Sowiny będzie mieć własną obwodnicę i ścieżkę rowerową!

Mała obwodnica dzielnicy potocznie nazywanej Sowinami przebiegać będzie od ulicy Sobieskiego, spod byłego DZO (Dolnośląskie Zakłady Odlewnicze), do wylotu ulicy Żagańskiej, tuż przy drodze krajowej nr 12. Po drodze przetnie ulice Asnyka i Łokietka. Planowany projekt zakłada rozbudowę dróg gminnych i skrzyżowań, budowę ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników z doświetleniem przy przejściach dla pieszych. Do tego dojdą: odwodnienie, oświetlenie całego ciągu komunikacyjnego, zjazdy, przystanek autobusowy oraz miejsce odpoczynku rowerzystów.

Będzie rondo i parking

Przy byłym DZO powstanie obszerne rondo, w pobliżu którego będzie również plac parkingowy, którego usytuowanie przy trasie rowerowej pozwoli na pozostawienie samochodu, by w dalszą drogę udać się rowerem.

Projektowana obwodnica skróci mieszkańcom dojazd do drogi krajowej nr 12 oraz poprawi warunki przejazdu ulicą Żagańską, od rogatek miasta do wspomnianej krajówki. Wylot Żagańskiej jest aktualnie wyeksploatowany. Przyszła inwestycja wyprowadzi też z miasta ruch ciężarowy wiodący z DK-12 do Małomic i na odwrót.

Trzeba dodać, że projektowane oddzielnie ścieżki rowerowe wzdłuż Sobieskiego i Żagańskiej utworzą wraz ze ścieżką przy obwodnicy pętlę rowerową.

Aktualnie ogłoszony jest przetarg na zaprojektowanie, uzyskanie decyzji i zezwoleń na wybudowanie obwodnicy Sowin w Szprotawie.