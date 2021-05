W ten weekend odbędzie się festyn dla małej Ani Orłowskiej. Zielona Góra Sucha dołącza do pomocy dziewczynce, która choruje na SMA

Na świebodzińskim rynku można było kupić prawie wszystko! Odbył się kiermasz dla Ani chorej na rdzeniowy zanik mięśni

Ubrania, dekoracje do domu, książki, a nawet świeże ciasta i ciasteczka oraz przetwory domowe. Dzisiejszy kiermasz na świebodzińskim rynku kusił różnościami. A to wszystko, by pomóc chorej Ani.