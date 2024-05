W tym żagańskim hotelu można nagrywać horrory! To miejsce jeszcze kilka lat temu tętniło życiem!

Hotel jest położony w kompleksie wojskowym na roku ul. Dworcowej i Traugutta. Tuż przy hotelu są stare wojskowe stajnie oraz dawna siedziba Wojskowej Administracji Koszar. Teren należy do WAM i jest dozorowany. Jednak zamurowywanie wejść nie pomaga. Co jakiś czas są otwierane i bez przeszkód można wejść do środka.