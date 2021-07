W upalne dni z basenu w Kostrzynie korzystają tłumy. Jest tam jednak kilka usterek. Kiedy zostaną naprawione?

– Ostatnio byłem z dzieckiem na basenie. Obiekt wygląda ładnie, schludnie, jest czysto i widać, że przeszedł remont. Dziwi jednak fakt, że zaledwie po roku przestała działać zjeżdżalnia. To przecież największa atrakcja dla dzieciaków – mówi GL mieszkaniec Kostrzyna nad Odrą. Zjeżdżalnia faktycznie owinięta jest taśmą ostrzegawczą i wstęp na nią jest wzbroniony. Powodów jest kilka. To przede wszystkim łuszcząca się farba, którą wymalowano powierzchnię rynny. W miejscu łuszczenia krawędzie są na tyle ostre, że mogą skaleczyć skórę i porwać strój kąpielowy. Woda wymyła również sylikon, łączący poszczególne elementy zjeżdżalni.

Usterki na basenie w Kostrzynie

To jednak nie wszystko. Na basenie były problemy z elektryką. Przecieka jeden z natrysków, z których woda pod dużym ciśnieniem masuje plecy kąpiących się osób. Źle wykonano również krawędzie niecki basenowej, przez co woda nierównomiernie przelewała się do filtrowania. Tę usterkę już naprawiono, dzięki czemu parametry wody są w porządku i można się w niej bezpiecznie kąpać. W momencie, gdy odwiedziliśmy basen, temperatura wody wynosiła 23 stopnie, podczas gdy temperatura powietrza miała 22 stopnie. W wodzie było cieplej, niż na powierzchni! – W upalne dni temperatura wody dochodzi do 26 stopni. Kąpiel tutaj jest naprawdę przyjemna – przyznają ratownicy.

