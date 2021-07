Stadion sportowy w Kostrzynie od lat czeka na inwestycje. Brakuje bieżni tartanowej, potrzebne jest boisko ze sztuczną nawierzchnią Jakub Pikulik

Bieżna na stadionie w Kostrzynie jest żużlowa i zdaniem biegaczy do niczego się już nie nadaje. Z kolei piłkarze czekają na boisko ze sztuczną nawierzchnią i sztucznym oświetleniem. Grzegorz Walkowski

57 lat temu został oddany do użytku stadion przy ul. Niepodległości w Kostrzynie. Te czasy doskonale pamięta żużlowa bieżnia, która służy mieszkańcom po dziś dzień. – To powinien być dla naszego miasta powód do wstydu – mówią sportowcy.