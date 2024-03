W Żaganiu kandydat na burmistrza wpadł na oryginalny pomysł! Rapuje dla młodych!

Kim jest kandydat na burmistrza?

- Żagańska młodzież jest w centrum mojej uwagi od dawna. Już w listopadzie 2023 mówiłem o kinie, dyskotece i miejscu spotkań w Żagańskim Pałacu Kultury - odpowiada. Wyjaśnia nam, że ważne jest dostosowanie komunikatu do odbiorcy, dlatego podjął ryzyko narażenia się na śmieszność i zarapował dla młodych.

Daniel Marchewka (wówczas KWW Ruch Żaganian) ma 44 lata. Był burmistrzem od 2013 do 2018 roku, kiedy przegrał wybory z Andrzejem Katarzyńcem (obecnym burmistrzem Żagania od 2018 do 2024 roku). D. Marchewka jest radnym aktualnej kadencji i znów ubiega się o stanowisko burmistrza. Skąd pomysł na rapowanie w kampanii samorządowej?

- Starszym też się spodobało. Cieszy mnie to. Czemu znów chcę być burmistrzem? Obserwuję pozytywne rzeczy dziejące się w Szprotawie i Iłowej, co umacnia mnie w przekonaniu, że każde z naszych miast ma potencjał i wspólnie możemy wzajemnie się uzupełniać. Dzięki temu i w Żaganiu z czasem zapełnimy strefy przemysłowe. Ważna jest oferta spędzania wolnego czasu i tworząc ją wspólnie, będziemy jeszcze atrakcyjniejsi. Widzę ogromna przestrzeń do rozwoju i współpracy - mówi kandydat na burmistrza.

Zobaczcie film rapującego kandydata na burmistrza

Pod swoim utworem kandydat zebrał 364 komentarze, zaś został on na Facebooku udostępniony 303 razy!