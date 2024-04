Koniec ciszy wyborczej. Słaba frekwencja w Lubuskiem podczas II tury | RELACJA LIVE

Wiceprzewodniczący komisji przyznaje, że były dwie fale głosujących. – To jest typowe. W poprzednich wyborach też występowały takie fale, w których odwiedza się lokale wyborcze – wyjaśnia.

Słoneczna, choć z niewysoką temperaturą pogoda może sprzyjać wycieczkom poza miasto. Ale głosujący stawiają na inne powody niewysokiej frekwencji pierwszej połowy dnia.

– Ludzie przestali wierzyć, że ich głos cokolwiek zmieni, albo nie są przekonani do żadnej z opcji – wyjaśnia pani Magda. – Przyszłam, żeby chociaż troszeczkę mieć wpływ na to, co się dzieje, a co będzie zobaczymy. Wydaje mi się, że każdy uprawniony do głosowania powinien przyjść.