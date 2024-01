W Żarach wyrzucają śmieci przy drodze. Lodówka, telewizor, maszyna do mielenia mięsa, 700 metrów od PSZOK, gdzie można zostawić to za darmo

Lodówka, telewizor czy maszynka do mielenia mięsa - taki sprzęt, gdy się już zużyje, zepsuje można za darmo oddać do PSZOK. Za darmo! Wiele sklepów sprzedających AGD ma swojej ofercie opcję odbioru np. starej lodówki przy zakupie nowej. Ale jak widać, nie wszyscy mają taką świadomość, nie wszystkim może jest po drodze. W Żarach, przy ul. Brata Alberta, kilka metrów od Zielonego Lasu, ktoś zostawił przy samej drodze lodówkę, na niej maszynkę do mielenia mięsa. Kilkadziesiąt metrów dalej leży telewizor. A 700 metrów od tego miejsca jest PSZOK!