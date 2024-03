Elektrośmieci do kontenera, a drzewko do ogródka. Udana akcja "Drzewko za surowce wtórne" w Gorzowie

Stare odkurzacze, laptop, ładowarki. Wszystko, co mogliśmy, to zebraliśmy, a już od dłuższego czasu zastanawiałem się, co z tym wszystkim zrobić, bo tylko leżało zakurzone i zajmowało miejsce. Usłyszałem o tej akcji, a ponieważ mieszkamy niedaleko, to postanowiliśmy przyjechać i w ten sposób połączyć przyjemne z pożytecznym - mówi. - Trochę rzeczy przywiozłem i to są dwa monitory, wkrętarka, trochę kabli z ładowarkami, głośniki i wentylator. Nazbierało się tego i ciągle tylko to wszystko zanosiłem do piwnicy, a przecież trzeba tę piwnicę w końcu opróżnić - opowiada pan Wiesław, który również wziął udział w sobotniej akcji.