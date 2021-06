W Zielonej Górze można starać się o działki na Srebrnej Polanie. Komu przysługują? Jakie trzeba spełnić warunki?

PLUS Zielona Góra. Budynek pasywny dla urzędników? A może lepiej duże centrum administracyjne?

7 maja na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu na zakup działki w Nowym Kisielinie. Jest to o tyle ważne, że na tym terenie planowano budowę nowego budynku pasywnego urzędu marszałkowskiego, zwanego przez złośliwych "pałacem marszałka". Inwestycja prawdopodobnie dojdzie do skutku, bo do UZ wpłynęła tylko jedna oferta właśnie od samorządu województwa lubuskiego. Ale prezydent Zielonej Góry przekonuje, że zamiast wyprowadzać urzędy na strefę lepiej wspólnie stworzyć wielkie centrum administracyjne, np. w pobliżu os. Pomorskiego i Szosy Kisielińskiej.