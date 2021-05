Wandale, którzy zdemolowali park w Sławie są już w rękach policji. To 16 i 17-latkowie. Byli nietrzeźwi

- Analiza zebranego materiału dowodowego, zapis monitoringu nie budziły żadnych wątpliwości co do personaliów sprawców. W niedzielę (2 maja) 17-latkowie zostali zatrzymani przez wschowskich kryminalnych na terenie Lubina. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. We wschowskiej komendzie Policji słyszeli zarzuty uszkodzenia mienia, do których przyznali się i złożyli wyjaśnienia. W sprawie nieletniego 16–latka sprawa znajdzie swój finał w sądzie rodzinnym - dodaje komisarz Piwowarska.