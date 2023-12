"Warto jest pomagać" - czas podsumować jubileuszowy koncert. To iskierka, która będzie dalej się tlić - mówi Grzegorz Hryniewicz

Podczas koncertu Grzegorz Hryniewicz, założyciel i prezes stowarzyszenia został uhonorowany Złotym Medalem prezydenta Zielonej Góry, Janusza Kubickiego, za wieloletnie zasługi dla miasta.

-Kompletnie się tego nie spodziewałem. Jest to medal dla nas wszystkich, dla całego stowarzyszenia, dla wszystkich wolontariuszy, którym z całego serca dziękuję - mówi prezes stowarzyszenia - Jest to dla nas olbrzymie wyróżnienie, tym bardziej, że stowarzyszenie ma 15 lat. Jest to iskierka, która będzie się tlić i dalej rozpalać ogień w zakresie naszej działalności pomocowej.