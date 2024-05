Waterpoliści Alfy Gorzów znów na podium. Cieszą się ze srebra, ale chcieli złota

– Wciąż patrzymy na dokonania wielkiego Stilonu – przyznaje prezes Alfy Gorzów Sebastian Żabski . – Uważamy się za ich spadkobierców, więc jesteśmy dumni z wywalczenia po 29 latach Pucharu Polski. W 1996 roku Stilon ostatni raz był mistrzem Polski. Kiedy my sięgniemy po taki sukces? Myślę, że realna perspektywa to jakieś pięć lat.

„Rozjechała” się im drużyna

Srebro załatwił… Wenezuelczyk

Po tytuł wicemistrzów Polski gorzowianie sięgnęli w niezwykłych okolicznościach. Przed ostatnim meczem tracili do drugiej w tabeli Polonii Bytom cztery punkty, ale w pojedynku z tym rywalem na pływalni w Gliwicach czynnej napaści na sędziego dopuścił się zawodnik gospodarzy, Wenezuelczyk Hugo Velazquez. Na czerwoną kartkę zareagował wepchnięciem arbitra do wody, co skutkowało przerwaniem spotkania, przyznaniem Alfie walkowera 10:0 oraz ukaraniem bytomian jednym minusowym punktem. Drużyny zrównały się w tabeli dorobkiem, a ponieważ w bezpośrednich potyczkach lepsi byli gorzowianie, to oni zdobyli srebrne medale.