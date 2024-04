Wielka przebudowa stadionu miejskiego w Gubinie coraz bliżej. Wpłynęły trzy oferty od wykonawców. Inwestycja za 20 mln zł!

O przebudowie stadionu miejskiego w Gubinie mówi się od dawna. To przestarzały obiekt, którego elementy co jakiś czas są naprawiane, ale nigdy nie zrealizowano kompletnej modernizacji stadionu (choć powstał on w 1934 roku), ze względu na wysokie koszty takiego przedsięwzięcia.

Już w 2022 roku urząd miasta w Gubinie pozyskał 15 mln zł z drugiego naboru do Polskiego Ładu na zadanie pn. "Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie — I etap". W normalnym trybie stadion już pewnie zostałby zmodernizowany, ale pojawiły się opóźnienia, w tym m.in. śmierć projektanta.

Jak informują pracownicy urzędu miasta w Gubinie, nowy, lekko zmodyfikowany projekt, zakłada sporo prac rozbiórkowych. Mowa o betonowych trybunach na skarpie od strony wschodniej i zachodniej terenu, nasypach, skarpach i wałach ziemnych, betonowych schodach, wiatach stadionowych oraz krawężnikach.