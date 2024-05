Wikingowie przybędą w ten weekend do podzielonogórskiej Świdnicy. Spokojnie to tylko jedna z nocnych atrakcji w Muzeum Archeologicznym Jarosław Wnorowski

Jeśli interesuje Państwa historia wikingów, to jest to wieczór dla Was! Tegoroczna Noc Muzeów w Muzeum Archeologicznym w Świdnicy oscylować będzie właśnie wokół tej tematyki i tego okresu w dziejach ludzkości. Wokół ludów północy narosło wiele legend. Warto się z nimi zapoznać i to w dodatku w miłym miejscu.