Wraca mały ruch graniczny z Niemcami, jednak tylko dla osób w pełni zaszczepionych i posiadających negatywny wynik testu

Zmienione ustalenia rządu Brandenburgii

Początkowo premier Brandenburgii zapowiedział, że osoby zaszczepione będą traktowane tak, jak osoby posiadające negatywny wynik testu na COVID-19. Miało to oznaczać, że bez problemu będą one mogły przekroczyć polsko-niemiecką granicę, nie okazując wyniku testu, ani nie odbywając kwarantanny.

Niektórzy byli oburzeni. - To teraz osoby zaszczepione będą mogły więcej, niż pozostali?! Pracownicy transgraniczni bez szczepionki muszą chodzić na testy dwa razy w tygodniu, a ci, którzy się zaszczepią, będą mogli sobie przejść nawet na zakupy?! To absurd! - mówili zbulwersowani mieszkańcy pogranicza.

Jednak zapowiedzi te uległy zmianie.

Obecnie możliwy jest mały ruch graniczny, jednak należy posiadać i negatywny wynik testu, i zaświadczenie o pełnym szczepieniu.

Mały ruch przygraniczny

Zgodnie z rozporządzeniem rządu krajowego Brandeburgii, osoby z wysokiego obszaru ryzyka, czyli także z Polski, po przekroczeniu granicy już nie obowiązuje kwarantanna. Dotyczy to jednak osób w pełni zaszczepionych preparatem zatwierdzonym przez Unię Europejską (rosyjska szczepionka Sputnik V do takiej nie należy), przy tym ostatnia dawka szczepienia musi zostać podana co najmniej 14 dni przed przekroczeniem granicy. Podróżujący powinni także posiadać negatywny wynik testu, nie starszy niż 48 godzin.