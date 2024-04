Pejzaże z piękną przyrodą Lubelszczyzny oraz malarskie arrasy. Tłumy na wernisażu nowej wystawy w zielonogórskiej galerii sztuki Pro Arte

Jednak to niejedyny jego sukces, bo obrazy namalowane w okolicach Spiczyna koło Łęcznej znalazły się u kolekcjonerów z wielu krajów Europy i Stanów Zjednoczonych.

Jakub Podlodowski urodzony w 1986 w Lublinie to dyplomowany malarz, absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym oraz Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Jana Matejki w Krakowie. Doceniono go w 2023 roku, przyznając honorowe wyróżnienie w kategorii pejzażu malowanego w plenerze podczas 16. wystawy ARC Salon Competition w siedzibie głównej Sotheby’s w Nowym Jork. Obraz „W lesie bukowym” w wersji zdigitalizowanej zostanie wysłany na Księżyc przez NASA we współpracy z SpaceX w 2024 roku w ramach projektu Lunar Codex (Polaris Collection). Jakub swoimi olejnymi obrazami zaprasza odbiorcę do różnorodnych spojrzeń na gatunek pejzażu. Obecnie skupia się na tworzeniu obrazów zarówno naturalistycznych – malowanych w plenerze, jak i minimalistycznych tworzonych w pracowni, a także prac odrealnionych, eksplorujących świat fantastyki i fowizmu.