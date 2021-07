Wschowa. Złodziej ukradł sprzęt fotograficzny tuż przed ślubem. Policjanci przeprowadzili błyskawiczną akcję

Do zdarzenia doszło w sobotę, 10 lipca, w jednym z kościołów we Wschowie. Dyżurnego policji zaalarmował fotograf, który miał przygotować oprawę fotograficzną uroczystości zaślubin. W momencie kiedy rozglądał się po kościele i przygotowywał do sesji, jedna z dwóch osób przebywających w świątyni zabrała jego sprzęt.

Fotograf natychmiast powiadomił policję, Patrol na miejsce dotarł bardzo szybko. Mundurowi nie zwlekając ani minuty, zebrali wszystkie informacje i już po chwili ustalili, gdzie może znajdować się skradziony sprzęt. Udali się do pobliskiego mieszkania, gdzie znaleźli torbę należącą do fotografa wraz z częściowo wypakowanym wyposażeniem. W mieszkaniu przebywał 45-letni mężczyzna, który był zaskoczony tak szybką wizytą mundurowych. Okazało się, że to on odpowiada za kradzież, w związku z czym został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Badanie trzeźwości wykazało ponad 4 promile alkoholu w jego organizmie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, do których się przyznał.