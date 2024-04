Wspaniały program! Złota rączka znów pomaga gorzowskim seniorom. Wystarczy jeden telefon!

Fachowcy pomogą seniorom za darmo

Idea jest taka, aby złota rączka pomagała seniorom, dla których samodzielna naprawa często jest zbyt kłopotliwa. Główne założenie programu to zapewnienie wsparcia obejmującego drobne naprawy, które nie wymagają natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy oraz nie pociągają za sobą dużych nakładów finansowych. Chodzi przede wszystkim o naprawy domowych usterek, czy pomoc związaną z montażem lub konserwacją różnych urządzeń oraz mebli - mówi Urszula Niemirowska z fundacji Pozytywka.

Trwa kolejna edycja projektu "Złota rączka dla seniora". Realizuje go gorzowska fundacja Pozytywka, a współfinansuje magistrat. Z tej inicjatywy mogą skorzystać osoby powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia, które są samotne i nieaktywne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne powyżej sześćdziesiątego roku życia. Wystarczy jeden telefon, a na miejscu pojawi się fachowiec i pomoże w niezbędnych naprawach.

Opaski bezpieczeństwa dla gorzowskich seniorów. Wciąż można się zgłosić do programu

Od wymiany uszczelki po montaż rolet

Pomożemy także w montażu zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych i klamek oraz demontażu starych mebli. Mamy też bardzo dużo zgłoszeń dotyczących wieszania luster, rolet, półek, karniszy czy suszarek łazienkowych. Może się wydawać, że jest to drobna i prosta czynność, ale dla starszych osób stanowi duże wyzwanie. Zapchane toalety są też takim problemem, z którym mieszkańcy często się do nas zwracają. Nasi fachowcy pomogą również w podłączeniu pralki, lodówki lub przestrojeniu telewizora - wylicza Urszula Niemirowska.

Korzystają seniorzy i partnerzy. Można dołączyć do Gorzowskiej Karty Seniora

Złota rączka ma naprawdę dużo pracy

W tym roku na realizację programu dla seniorów fundacja dostała z miasta sto tysięcy złotych. To kwota, która pozwoli na wykonanie blisko czterystu napraw. Zgodnie z planem program ma być realizowany do końca roku, ale niewykluczone, że skończy się szybciej, bo do tej pory fachowcy pomogli już kilkudziesięciu starszym gorzowianom.