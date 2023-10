Wstrząsająca historia 22-latki spod Świebodzina. Wyjechała w góry. Do domu już nigdy nie wróciła. "Nie wiedziała" OPRAC.: Michał Korn

To miał być magiczny początek znajomości, wspólne plany, miłość na całe życie. 22-latka z okolic Świebodzina pojechała w Tatry, aby spotkać Pawła, internetowego "dobrego ducha", który miał stać się mężczyzną jej życia. Nie wiedziała, że był karany i ma coś na sumieniu. "Miała dwa tygodnie wolnego i po prostu chciała odpocząć", dopiero dostała się na studia. "Jedzie z przyjaciółką z Łagowca - powiedziała". Do domu już nigdy nie wróciła... Co naprawdę się wydarzyło?