Wszedł na słup energetyczny w Gorzowie. Przez kilka godzin namawiano go, by z niego zszedł. Z pomocą przyszedł negocjator (red)

Na miejscu pojawiły się służby, które chciały pomóc mężczyźnie znajdującemu się na słupie energetycznym. KMP w Gorzowie Wlkp. Zobacz galerię (3 zdjęcia)

We wtorek 12 marca w Gorzowie na ulicy Olimpijskiej na słup energetyczny wszedł mężczyzna i nie chciał z niego zejść. Wsparcie okazały mu służby, które zabezpieczały miejsce zdarzenia, a także zadbały o to, by w poczuciu bezpieczeństwa zszedł dobrowolnie na dół. Na szczęście, po kilku godzinach, tak się stało.