Koszykarski rollercoaster Zastalu Zielona Góra. Wrócili z dalekiej podróży i obronili elitę

Problemy już na starcie

Zielonogórscy koszykarze mają za sobą najtrudniejszy sezon po powrocie do elity. Piętnaste, przedostatnie miejsce w tabeli, seria porażek, do tego zawirowania organizacyjno-finansowe – z tej perspektywy kibice zielonogórskiego basketu zapamiętają występy w sezonie 2023/2024. Na całe szczęście zakończone zostały one happy endem, chociaż łatwo nie było.