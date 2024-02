Wygrać, by złapać oddech. Zastal Zielona Góra przed kolejnym „meczem o życie”

Na niespełna 32-letniego rozgrywającego liczy mocno trener David Dedek, ale jednocześnie sugeruje, by być ostrożnym w oczekiwaniach. - Na pewno wniesie nam jakość do gry. Może być rzucającym obrońcą, ale i rozgrywającym. Myślę, że będzie pomocny w zdobywaniu punktów, jak i kreowaniu pozycji dla kolegów. Wiem jednak, że to chwilę musi potrwać, by wkomponował się w zespół i taktykę. Jakościowo to jest jednak wysoka półka – zaznaczył słoweński szkoleniowiec.