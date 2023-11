Zastal Zielona Góra wygrał z Basketem Brno. Niepokój w klubie po „niedyspozycji" Jana Wójcika

Enea Stelmet Zastal BC Zielona Góra - Basket Brno 86:74

Zastal przystąpił do meczu bez Jana Wójcika. W kuluarach mówiło się, że pochodzący z Wrocławia koszykarz jest niedyspozycyjny. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się jednak, że Wójcik rozwiązał kontrakt. David Dedek, trener Zastalu, nie chciał się odnosić do tych informacji. Szkoleniowiec podkreślał jedynie, ze zawodnik jest „niedyspozycyjny". Nie wiadomo jednak, co to dokładnie znaczy w kontekście jego przyszłości. Klub nie wydał żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.