Wyniki Lotto 20.04.2021 r. Duży Lotek, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa, Ekstra Pensja i Premia

Wygrana w Lotto. Padły dwie „szóstki” w Lotto Plus! Gdzie skreślono szczęśliwe liczby w Lotto?

Padły dwie ,,szóstki" w Lotto Plus! Początek kwietnia przyniósł dwóm osobom przypływ gotówki. Gdzie padły wygrane w Lotto Plus? Szczęśliwcy wygrali po milion złotych. Zobacz wyniki Lotto Plus 01.04.2021.