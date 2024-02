Wysoki stan Bobru w Żaganiu i Szprotawie! Poziom ostrzegawczy przekroczony!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dotyczące wezbrania rzek. Obowiązuje od zbiornika Pilchowice do ujścia Kwisy, Bobru od ujścia Kwisy do ujścia do Odry, na Bobrze od Bobrzycy i na Czernej Wielkiej. Poziom rzek podnosi się z powodu występujących i prognozowanych w najbliższych dniach opadów deszczu oraz spływu wód opadowych. W Żaganiu, na Czernej Wielkiej, stan wody będzie powoli wzrastał powyżej stanu alarmowego. W zlewniach kontrolowanych istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w Szprotawie na rzece Szprotawa.

Meteorolodzy przewidują, że wysokie stany mogą się utrzymać do niedzieli 11 lutego 2024.