Podtopienia, zalane piwnice, niedrożne rowy melioracyjne w Lubuskiem. Roztopy i wysokie stany wód dają w kość. Interweniują strażacy

Decyzją Dyżurnego Komendy Powiatowej PSP we Wschowie został powiadomiony sztab kryzysowy Urzędu Miejskiego w Sławie, który zorganizował materiały do ułożenia zapory odcinającej posesję od napływających wód. Na miejscu zdarzenia obecny był przedstawiciel zarządzania kryzysowego UM w Sławie oraz Zastępca Burmistrza Sławy Pan Krzysztof Gruszewski. Strażacy wraz z mieszkańcami Krążkowa przy użyciu piasku i worków stworzyli zaporę, a w międzyczasie trwa jeszcze wielogodzinne odpompowywanie wody z zalanych posesji - czytamy w informacji, udostępnionej przez OSP Sława.

Aktualizacja - godzina 21.03 Strażacy z OSP Sława poinformowali o trudnej sytuacji w miejscowości Krążkowo. Z uwagi na wysoki stan wód gruntowych jak i intensywne opady deszczu doszło do lokalnych podtopień. Na miejscu pracują:

Podtopienia w wielu miejscach Lubuskiego

Strażacy z Lubuskiego w ostatnich dniach mają pełne ręce roboty. Wszystko przez pogodę, która o tej porze roku jest wyjątkowo kapryśna. Porywisty wiatr łamie drzewa i konary, ale bardziej problematyczna jest woda, która w wielu miejscach wyrządza coraz większe szkody. Mamy do czynienia z podtopieniami, zalanymi piwnicami. Niedrożne kanały melioracyjne powodują, że zalewane są podwórka, pola i pastwiska.

Strażacy pracowali przez cała dobę

We wtorek, 6 lutego, druhowie z OSP Wschowa poinformowali, że za nimi są całe 24 godziny akcji. Pracę zaczęli w poniedziałek rano, gdy zostali wezwani do zalanych posesji w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego we Wschowie. Wszystko przez padający deszcz i wysoki poziom wód gruntowych.