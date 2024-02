Mieszkańcy tych ulic w Zielonej Górze mają dość! Kiedy pada deszcz, są odcięci od świata. Do kogo mogą się zwrócić?

– Mieszkańcy na spotkaniach rad sołeckich decydowali o tym, które drogi mają wejść do realizacji. Ten fundusz prawie w całości się skończył. Później przyszedł tzw. fundusz chodnikowy i o tym funduszu decydują radni danego sołectwa z Nowego Miasta. Po konsultacjach z mieszkańcami zgłaszają nam, które drogi mają być wykonywane w pierwszej kolejności – wyjaśnia Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora departamentu zarządzania drogami. – Mamy świadomość, że Nowe Miasto to przede wszystkim drogi nieutwardzone, to jest bardzo trudne, żeby nadążyć z remontami. Drogi zgłaszają nam radni bądź sołtysi i my je realizujemy.